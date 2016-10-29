Слава Рабинович розповів хто стане переможцем виборів у США

Російський опозиційний блогер Слава Рабинович поділився своїми прогнозами щодо найбільш імовірного переможця президентських виборів у Сполучених штатах Америки, які відбудуться восьмого листопада 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, за словами блогера, незважаючи на пропаганду різноманітних «кісель-тв», реальні показники опитувань у Сполучених штатах вказують на перемогу Клінтон. Рабинович наголошує, що імовірність її виграшу збільшилась до сімдесяти п’яти відсотків. Так, останнім часом обидва кандидати значно наростили кількість своїх виборців за рахунок тих, хто ще не визначився і тих, хто до цього підтримував інших кандидатів. Тим не менш, частка осіб, які ще не знають, кому віддадуть свій голос, становить п'ятнадцять відсотків, що є доволі високим показником. Крім того, опитування показують, що Клінтон веде у багатьох «вирішальних штатах»: навіть в Аризоні, у якій за останні шістдесят чотири роки лише один раз перемагав демократ, віддають перевагу Клінтон.
Але є один «тонкий» момент: скоріше за все, Трамп буде оспорювати результати виборів. Таким чином він ламає демократичну систему, в основі якої лежить, в тому числі, і згода того, хто програв, мирно передати владу переможцю, - підсумовує блогер.
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