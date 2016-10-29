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Рейтинги Клинтон и Трампа начали меняться - последние опросы

Рейтинги Клинтон и Трампа начали меняться - последние опросы
Информационное агентство Reuters пишет, что прошедшая неделя оказалась тяжелой для Хиллари Клинтон, в то время как на позапрошлой неделе нелегко пришлось Дональду Трампу. До выборов осталось 11 дней, и Клинтон все еще лидирует в гонке, однако Трамп продолжает сокращать разрыв.

По состоянию на четверг шансы Клинтон на победу оценивали в 95 процентов – такие результаты показал государственный опрос. В соответствии с опросом, она получит 320 голосов выборщиков, Трамп – 278, а это означает, что разрыв между кандидатами стал стремительно сокращаться. Падение рейтинга кандидата от Демократической партии политологи и эксперты связывают с расследованием ФБР, а также еще несколькими «сюрпризами», подготовленными для Клинтон конкурентами. Пока не ясно, окажет ли расследование ФБР серьезное влияние на ее рейтинг, однако оно еще продолжается. Не меньше проблем доставило демократке опубликование писем, украденных из ее почтового сервера, на WikiLeaks, а также начатое на этой неделе расследование финансового состояния бывшего президента США Билла Клинтона. Тем не менее, Клинтон продолжает лидировать в традиционно «проблемных» штатах Огайо и Аризоне, а также даже в тех, население которых обычно голосовало за республиканцев – Джорджии и Техасе.

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