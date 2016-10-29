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Эксперт: последствия выборов в США ощутит весь мир

Эксперт: последствия выборов в США ощутит весь мир
Ричардс Хаас, президент Совета по международным отношениям в США, написал статью о последствиях выборов в США для всего мира, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время. По словам Хааса, около 96 процентов населения земного шара могут ощутить на себе последствия результатов выборов в Соединенных Штатах.

«Нынешняя президентская гонка является уникальной и сильно отличается от всех предыдущих. Больше нет никаких отрывов кандидатов друг от друга, гонка произвела серьезный раскол в американском обществе, навредила репутации США во всем мире, и оба кандидата отличились серьезными скандалами. Скоро все закончится, и в то же время только начнется. И многие задают вопрос – что же будет дальше в случае победы Клинтон или Трампа?», пишет эксперт. По его мнению, остается гадать, кто победит на выборах, и победа Клинтон, вроде бы и вероятна, но ее никто не гарантирует. Впрочем, пишет Хаас, вне зависимости от того, кто одержит победу, США станет страной с разделенной властью, и такого еще никогда не было – ни республиканцы, ни демократы не получат большую поддержку со стороны оппонента и, возможно, не смогут реализовать свои цели.

«При любом сценарии Америка не должна надеяться на какой-то прогресс, и произойдут лишь небольшие изменения. Оба кандидата собираются модернизировать устаревшую инфраструктуру США, также не исключено, что будут проведены реформы в налоговом кодексе. Остальные вопросы и проблемы зависнут в воздухе, а внешнеполитические последствия выборов будут еще страшнее, чем внутриполитические. Будущий президент без одобрения Конгресса может объявить войну, а также заключить любые международные договоренности, менять внешнюю политику страны, как ему захочется, ставить своих людей себе в помощники. Это практикуется уже сейчас – недавно Обама полностью изменил политику в отношении Кубы, и неизвестно, что сделает будущий президент», отмечает Хаас.

«Что будет предпринимать Клинтон, можно спрогнозировать. Возможно, она согласится предоставить оружие Украине, создаст безопасные районы в Сирии, заявит о более жесткой позиции США по отношению к Северной Корее. А вот чем займется Трамп в должности президента, угадать невозможно. Он является политическим аутсайдером, и непонятно, перетечет ли его предвыборная риторика в будущую политику. Вероятно, что Трамп отстранится от проблем на Ближнем Востоке, а также отдалится от некоторых союзников США в Азии и Европе», считает эксперт-международник.

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