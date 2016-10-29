Трамп требует отменить выборы и автоматически назначить его президентом

Во время выступления в Огайо перед своими сторонниками Дональд Трамп заявил, что у Хиллари Клинтон политика настолько плоха, что выборы в США нужно отменить и автоматически назначить его президентом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники, миллиардер заявил избирателям: «В чем здесь разница. Я просто подумал про себя, что, наверное, выборы нужно отменить и отдать победу Трампу». Миллиардер также намекнул на то, что политика Клинтон никуда не годится. Трамп привел в пример свою программу на президентском посту и сравнил ее с программой, которую предлагает демократка. В частности, Клинтон хочет увеличить до 45 процентов пошлину на малый бизнес, а Трамп, напротив, хочет снизить ее до 15 процентов. Сейчас в США эта пошлина достигает 35 процентов. По мнению Трампа, снижение пошлины поможет сократить уровень безработицы в стране.
Напомним, что согласно последним опросам, проведенным в США, рейтинги Трампа и Клинтон сильно различаются. В одних агентствах утверждают, что Клинтон опережает Трампа на 12 процентов, в других – что Трамп обходит Клинтон на 2-3 процента.
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