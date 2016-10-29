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Самолет загорелся в аэропорту Чикаго прямо во время взлета

Самолет загорелся в аэропорту Чикаго прямо во время взлета
Информационное агентство ВВС сообщает, что в чикагском аэропорту О’Хара самолет, на борту которого находился 161 пассажир, загорелся прямо во время старта. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность двигателя - об этом передает replyua.net.

Все пассажиры пассажирского авиалайнера Boeing 767 были эвакуированы, никто не пострадал – об этом заявил пресс-секретарь Федерального управления гражданской авиации Тони Молинаро. Позднее он добавил, что некоторые пассажиры все же получили незначительные травмы, однако о каком количестве пострадавших идет речь он не уточнил. Представитель ведомства добавил, что пилот прервал взлет, как только произошло возгорание, и все пассажиры, а также девять членов экипажа немедленно были эвакуированы.

Свидетели произошедшего в социальных сетях сообщают, что неисправность в работе двигателя является сугубо механической и никак не связана с какими либо взрывчатыми веществами или поджогом. Представитель Национального совета по транспортной безопасности США заявил, что совету известно о происшествии, однако он не уточнил, будет ли проводиться в связи с этим случаем официальное расследование.

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