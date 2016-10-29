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В США детям-трансгендерам позволят использовать душевые для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют

В США детям-трансгендерам позволят использовать душевые для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, Верховный суд США принял к рассмотрению резонансное дело о защите прав школьных учеников-представителей ЛГБТ сообществ, желающих принимать душ в душевых кабинках для того пола, с которым они себя сами идентифицируют, даже если он не совпадает с их биологическим полом.

Иск был подан в интересах 17-летней школьницы Вирджинии , имеющей биологически женский пол, однако считающей себя парнем. Она заявила в связи с этим, что желает использовать душевую для парней. Ожидается, что решение по этому делу будет принято к концу июня 2017 года. Дело 17-летней Гэвин Гримм далеко не первое – подобные случаи возникали по всей стране, однако именно оно стало самым резонансным. Многие школы США не знают, могут ли они позволить трансгендерам использовать душевые кабины для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют. В первой инстанции суд принял решение в пользу Гримм, однако апелляционный суд штата Вирджинии отменил это решение. Гримм подала иск в Верховный суд Соединенных Штатов Америки, который является высшей судебной инстанцией страны, а значит, его решение в этом вопросе создаст абсолютный прецедент, который нельзя будет обжаловать.

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