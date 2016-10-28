Племянники первой леди Венесуэлы пытались продать наркотики стоимостью в миллионы долларов, - США

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, американские прокуроры сегодня заявили, что двое племянников жены президента страны Мадуро пытались провернуть многомиллионную сделку по продаже наркотиков. Вырученные деньги должны были помочь семье удержаться у власти.
Прокуратура США уверяет, что у нее есть неоспоримые доказательства этих обвинений, и обвинительное заключение уже подано в суд Манхэттена. Речь идет об уголовных делах против племянников первой леди Венесуэлы Франсиско Флоресе де Фрейтасе и Эфраине Антонио Кампо Флоресе. Члены семьи венесуэльского президента были арестованы в 2015 году в Гаити и оспаривают обвинения. В то же время, при них были обнаружены 800 килограмм кокаина, которые они пытались переправить из Венесуэлы в Гондурас, а далее – в Соединенные Штаты Америки.
Согласно свидетельским показаниям, деньги, вырученные от этой сделки, должны были использоваться для противодействия оппозиции накануне выборов в Национальное собрание в декабре 2015 года. Поскольку им это не удалось, социалистическая партия Мадуро потеряла свое парламентское большинства, а оппозиционные партии создали прочную коалицию. В данный момент парламент ищет возможности для устранения Мадуро с поста президента страны в порядке импичмента.
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