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Мы не будем поддаваться на провокации России - генсек НАТО

Мы не будем поддаваться на провокации России - генсек НАТО
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня НАТО заявило, что «не будет идти на поводу у России» и «играть в гонку вооружений». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние два года Россия существенно увеличила свое военное присутствие у границы с альянсом, однако «НАТО не будет предпринимать аналогичных шагов в ответ». «Мы не находимся с РФ в состоянии холодной войны», - объяснил Столтенберг.

Кертис Скапаротти, представитель США в командовании НАТО сообщил, что в сентябрьских военных учениях, проведенных РФ в том числе на территории оккупированного полуострова, приняли участие более чем 120 000 военнослужащих РФ. «Они завершились эффектным запуском баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки» - заявил он. Представитель альянса также отметил, что на этой неделе к территориальным водам европейских стран в Балтийском море вошел единственный авианосец РФ, оснащенный ядерными ракетами, а на территории Калининграда были развернуты ракетные комплексы «Искандер».

Столтенберг подчеркнул, что «действия РФ говорят красноречивее ее слов» - Россия ведет так называемую политику «эскалации доминирования», пытаясь при помощи провокаций принудить Запад к аналогичном наращиванию вооружений у границ РФ. Он добавил: «В конечном итоге это закончится попыткой применить ядерное оружие или вынудить нас сделать это, но мы не играем в эти игры».

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