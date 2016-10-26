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США вступили в военный союз с YPG, которых Турция считает террористами

США вступили в военный союз с YPG, которых Турция считает террористами
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, американское военное командование сегодня заявило, что сирийские отряды народной самообороны, являющиеся боевым крылом Курского верховного комитета, непосредственно участвующее в сирийском вооруженном конфликте, примут участие в изолировании сил ИГИЛ, захвативших Ракку.

Военное командование США сообщило, что такое решение было принято с целью воспрепятствовать продвижению сил ИГИЛ на территорию соседнего Ирака, а также освобождения города от джихадистов. Генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд заявил на пресс-конференции, что сирийские отряды народной самообороны были привлечены для усиления сил коалиции, борющейся с ИГИЛ. По мнению США, «Исламское государство» может использовать Ракку в качестве площадки для планирования и осуществления нападений на цели за рубежом.

Это решение военного командования США тут же вызвало протесты Турции, считающей сирийские отряды народной самообороны террористической организацией из-за их связей с турецкими курдами, участвующими в Народных силах самообороны Курдистана, воюющих с Турцией уже в течение 30 лет.

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