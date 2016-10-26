США впервые за 24 года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по Кубе

Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня США впервые за двадцать четыре года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по резолюции, призывающей к прекращению торгового эмбарго США в отношении Кубы – такое заявление сделала Саманта Пауэр, постоянный представитель США при ООН.
Как передает replyua.net, Соединенные Штаты Америки последовательно голосовали против таких резолюций в течение последних 24 лет. В прошлом году ООН приняла резолюцию о необходимости снятия торгового эмбарго США в отношении Кубы. Решение поддержала 191 страна, лишь США и Израиль проголосовали против него. Следует отметить, что такие решения не являются обязательными, но они могут иметь политическое значение.
В скором времени должно состоятся заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором за резолюцию будут голосовать в 25-й раз. Президент США Барак Обама уже предпринял ряд шагов, направленных на улучшение отношений с Кубой, в частности – о снятии запрета на частные поездки на Кубу, а также о ряде шагов, направленных на возобновлении торговли между странами. Решение о полном снятии торгового эмбарго может только Конгресс США.
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