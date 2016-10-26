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Блумберг обнародовал сенсационные результаты нового опроса – Трамп в лидерах!

Блумберг обнародовал сенсационные результаты нового опроса – Трамп в лидерах!
Агентство Блумберг провело свой независимый опрос во всех штатах США, и результаты этого опроса оказались неожиданными – в некоторых штатах лидируют Дональд Трамп, также во многих штатах Хиллари Клинтон смогла оторваться от республиканца всего на один или два процента, передает replyua.net.

Сегодня Блумберг обнародовал результаты: во Флориде Дональд Трамп опережает Клинтон на два процента – у республиканца 45 процентов голосов, у демократки – 43 процента. По словам экспертов Блумберг, в гипотетической двусторонней гонке Трамп заручился 46 процентами поддержки во всех штатах, а Клинтон – 45 процентами! Если говорить о гонке с участием всех кандидатов, то и в ней у Трампа намного больше шансов стать президентом – он имеет 43 процента голосов против 41 процента у Клинтон.

В агентстве отметили, что это самый свежий и независимый опрос, который проводился в США после третьего тура дебатов, и рейтинги Трампа в некоторых штатах могли увеличиться и на 5, и на 10 процентов. Кроме того, во вторник были обнародованы результаты опроса RealClearPolitics, который проводился чуть раньше. Тогда во Флориде Клинтон опережала Трампа на три процента.

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