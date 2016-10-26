Трамп предсказал Третью мировую войну

В интервью агентству Reuters Дональд Трамп заявил о том, что в случае победы Хиллари Клинтон на президентских выборах, США рискуют быть втянутыми в Третью мировую войну, информирует replyua.net.
Трамп отметил, что у кандидата от Демократической партии отсутствует план по дальнейшим действиям в Сирии, и «если эта женщина придет к власти, все закончится Третьей мировой войной». Также миллиардер подчеркнул, что Клинтон совершенно не понимает того, что она делает, и это можно было наблюдать несколько лет назад в Ливии, и все, к чему прикасается Клинтон, заканчивается не очень хорошо.
Напомним, что после третьего тура теледебатов в США провели новый опрос, и его результаты показали, что Клинтон опережает Дональда Трампа уже на 12 процентов, и это является рекордным показателем за всю предвыборную гонку. Однако многие эксперты, хорошо разбирающиеся в выборных процессах в США, уже заявили о том, что опросы практически ничего не значат, и существует большая вероятность того, что результаты выборов станут очень неожиданными для всех.
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