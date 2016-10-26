У Клинтон рассказали о поддержке Украины после победы на выборах

Если Хиллари Клинтон победит на выборах в США, новая администрация Белого дома будет уделять большое внимание украинскому вопросу, и у Хиллари Клинтон имеется огромный опыт в том, что касается решения проблем в Украине. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Мелани Вервир, представителя кампании Клинтон.
По ее словам, у Клинтон очень долгая история отношений с Украиной, еще с тех времен, когда Билл Клинтон был на посту президента США. «Потом Клинтон была госсекретарем, и уже после ухода с этой должности она имела четкую позицию относительно того, что сейчас больше всего нужно Украине. Сейчас Украина столкнулась с проблемами в экономике, с агрессией со стороны России и с проведением жестких реформ, и Клинтон готова оказать любую поддержку этой стране», заявила представительница демократки.
Также Вервир уточнила, что в случае победы Клинтон на выборах, Украина может рассчитывать на пересмотр позиции США в том, что касается оборонных потребностей Украины. «У Хиллари за плечами большой багаж опыта и знаний, и она поддержит Украину», заявила представитель.
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