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В Калифорнии возродили реку, пересохшую 60 лет назад

В Калифорнии возродили реку, пересохшую 60 лет назад
Информационное агентство Reuters сообщает, что ученым из Калифорнии удалось совершить практически невозможное – возродить водный объект, когда-то являвшийся второй по величине рекой штата, полностью уничтоженный 60 лет назад – об этом передает replyua.net.

В этом амбициозном проекте принимают участие экологи, федеральное правительство и активисты. Они надеются не только возродить на 150-мильном участке реку, но и восстановить в ней популяцию лосося, который поднимался по ней во время нереста в предгорья Сьерра-Невада.

Согласно первоначальному плану, поставленная задача должна была быть выполнена еще к 2012 году, однако теперь ее достичь удастся не раньше 2022 года. Бюджет проекта сначала составлял 800 миллионов долларов, однако за годы реализации вырос до 1,7 миллиарда. К тому же, о разведении лосося в этой реке речь пока не идет – если и удастся это сделать, то не раньше, чем через два года. Сегодня русло реки начало заполняться водой – она появилась в нем впервые за последние 60 лет. Глава Совета по защите природных ресурсов Калифорнии сообщил, что они очень надеются на продолжение проекта, потому что решение о восстановлении популяции лосося пришлось отстаивать через суд.

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