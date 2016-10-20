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Окончательная победа: Клинтон «сделала» Трампа

Окончательная победа: Клинтон «сделала» Трампа
На заключительных теледебатах Хиллари Клинтон снова одержала уверенную победу над Дональдом Трампом, сообщает replyua.net со ссылкой на CNN, который провел опрос среди американцев сразу после окончания встречи кандидатов в президенты. Разрыв между демократкой и республиканцем превысил 13 процентов, отметили сотрудники телекомпании.

39 процентов американцев, которые посмотрели дебаты, заявили, что увереннее держался Дональд Трамп, однако 52 процента телезрителей уверены, что победу сегодня одержала Хиллари Клинтон. Телекомпания проводит опросы сразу после окончания теледебатов, и они длятся несколько часов. Согласно данным компании, кандидат от Демократической партии «сделала» своего конкурента во всех трех турах. Однако многие телезрители, отвечая на вопросы сотрудников канала, подчеркивали, что на этот раз Трамп выглядел более агрессивным, чем ранее.

Впрочем, сотрудники телеканала после оглашения результатов опроса поспешили отметить, что их основной аудиторией являются сторонники Демократической партии, поэтому погрешности в голосовании могут быть большими. Нужно отметить, что последний тур дебатов транслировал канал Фокс Ньюз, который рассчитан на «республиканскую» аудиторию. Ведущим был Крис Уоллес.

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