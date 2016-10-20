Трамп пообещал запретить аборты в США

На последнем туре теледебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом разгорелся спор о том, нужно ли запретить аборты в стране на законодательном уровне.
Как информирует replyua.net, республиканец заявил о своей позиции – если он будет избран президентом США, Верховный суд отменит свое предыдущее решение о легализации абортов. «Я назначу судей, которые выступают за жизнь, и это решение будет автоматическим», заявил миллиардер. По его мнению, полного запрета не должно быть, и он оставит право решать этот вопрос за каждым американским штатом, однако надеется, что губернаторы и судьи его поддержат. Клинтон, в свою очередь, возразила и встала на сторону женщин, заявив о том, что защитит права американских женщин. По ее словам, она допускает ограничения на прерывание беременности по разным показателям.
Нужно отметить, что тема абортов почти всегда обсуждалась кандидатами в президенты и до сих пор в США по этому вопросу существует множество разногласий, и он является одним из самых важных в политической жизни. В отличие от других стран, в США действует закон о прерывании беременности на сроке до семи месяцев.
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