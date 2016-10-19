Американська авіабаза отруїла воду в Колорадо

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Представники авіаційної бази Peterson Air Force сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, зізнались, що скинули токсичні відходи у каналізаційну систему сусіднього міста, - про це replyua.net інформує з посиланням на інформаційне агентство ВВС.Так, один із працівників бази випадково випустив сто п’ятдесят тисяч галонів (майже сімсот тисяч літрів –) забрудненої токсичними відходами води у каналізаційну систему міста Колорадо-Спінгс. За словами представників авіабази, вода містила перфторовані з’єднання, які є одним із компонентів піни для пожежогасіння. Наразі невідомо, наскільки високим був рівень токсичності води. Витік з резервуару для зберігання відходів відбувся минулого тижня. Його причини все ще з’ясовуються.Представники бази Peterson стверджують, що забруднення не вплине на якість питної води в місті. Тим не менш місцева громада стурбована, адже токсичні відходи опинились, зрештою, в річці Фонтан-Крік, яка використовується для водопостачання міста. Перфторовані з’єднання можуть викликати захворювання передміхурової залози, нирок, а також рак. Цю авіабазу екологи підозрюють також у забрудненні ґрунтових вод у двох інших населених пунктах, розташованих неподалік.