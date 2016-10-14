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Обама рассказал, какие фильмы он смотрит на досуге

Обама рассказал, какие фильмы он смотрит на досуге
Агентство Associated Press опубликовало материал, в котором говорится о том, что нынешний президент США Барак Обама в последнее время увлекся научно-фантастическими фильмами, сообщает replyua.net. Американский президент признался, что любимым фильмом этого жанра у него является «Космическая одиссея 2001 года».

Обама подчеркнул, что великий Стэнли Кубрик был единственным режиссером, которому удавалось продемонстрировать «масштаб и величие неизвестного». Также Обама отметил, что часто пересматривает «Бегущего по лезвию», и, по его мнению, этот фильм помогает ответить на многие вопросы. В список любимых картин американский глава также внес «Звездный путь», «Звездные войны», «Матрицу», а также новый фильм с Мэттом Деймоном «Марсианин».

Ранее Барак Обама рассказывал и о своих предпочтениях в музыке и литературе. Оказалось, что президент США очень часто слушает рэп, что, в принципе, неудивительно, поскольку рэпом увлекаются практически все темнокожие граждане США. Также Обама признался, что ему нравятся произведения писательницы Лорен Грофф.

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