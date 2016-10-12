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Аляске пришлось отказаться от туристов из-за моржей

Аляске пришлось отказаться от туристов из-за моржей
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, отдаленной деревне на северо-западном побережье Аляски пришлось отказаться от туристов – местные власти официально заявили, что просят туристов не приезжать, поскольку их визиты угрожают исчезающей популяции моржей.

Несмотря на то, что на прошлой неделе на берег Тихого океана вблизи деревни Пойнт Лэй прибыли около шести тысяч моржей, появление этих морских млекопитающих стало очень редким – животные этого вида гибнут из-за изменений климата и тающих льдов в Чукотском море. Население Пойнт Лэй составляет не более 270 человек, в ней нет ни отелей, ни ресторанов. Моржи для жителей этой деревни являются единственным источником питания. Наличие поблизости кораблей и самолетов может сильно напугать моржей, а также привести к гибели детских особей.

Охотничья служба США относительно Пойнт Лэй содержит информацию: «Спасибо за проявленный интерес, но пожалуйста, не задерживайтесь здесь». Также туристические компании объясняют, что Пойнт Лэй – очень популярное место, потому что является единственным, где в США можно увидеть массовый выход моржей на берег, однако туристов в нем размещать негде и все заканчивается тем, что человек вынужден разворачиваться и уезжать.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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