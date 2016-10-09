Ураган Мэтью пронесся по Северной Каролине

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, ураган четвертой категории под названием «Мэтью» пронесся по Северной Каролине. Спасательные службы США заявили об эвакуации сотен людей на вертолетах из-за наводнения и разрушения домов.
Ураган затопил большую часть юго-восточного побережья США, прежде чем ослаб и поменял свой курс в сторону моря. Мэтью признан самым сильным штормом Атлантического океана с 2007 года. Вчера его категорию понизили до первой, а сегодня он уже перешел в тропический циклон. За последнюю неделю стихия уничтожила в Карибском бассейне по меньшей мере 900 человек, большинство из них – на острове Гаити. Власти США заявили о гибели шестнадцать человек.
Самые большие разрушения «Мэтью» вызвал в Гаити – сотни людей погибли, около 61 500 были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в приютах. В США, чью территорию ураган покинул лишь сегодня вечером, более двух миллионов домов оказались обесточенными. В данный момент шторм движется в сторону моря от побережья Северной Каролины на северо-восток. Несмотря на то, что «Мэтью» уже существенно ослаб, он все еще сопровождается сильными ветрами и грозами.
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