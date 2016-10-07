Новый скандал в США: ФБР проверяет всю переписку американских граждан

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «BBC», сегодня стало известно, что все письма, отправляемые и получаемые с помощью почтового сервиса американской поисковой системы Yahoo сканируются американским спецслужбами с помощью специального программного обеспечения.
Основанием для таких действий американских спецслужб является борьба с террористической угрозой. Кроме того, ФБР США не читает всю переписку пользователей почтовых сервисов – для это потребовалось бы слишком много времени и ресурсов. Американское издание The New York Times сообщает, что согласно новому докладу «силовых ведомств» Соединенных Штатов, ФБР использует специальный фильтр, который, сканируя письма пользователей почтовых сервисов, отбирает только те, в которых присутствуют определенные ключевые слова – так программа отсортировывает те сообщаения, которые могут содержать информацию о террористических угрозах в США. Аналогичный механизм используется ФБР для поиска в сети материалов, содержащих детскую порнографию или демонстрирующих насилие над детьми.
Журналисты сразу нескольких информационных агентств США направили свои запросы Yahoo, однако компания отказалась как-либо комментировать эту ситуацию. Ранее она заявляла лишь что «является законопослушной организацией» и что «подобного сканирования почты ее клиентов не существует».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter