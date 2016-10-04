Геофизики предупредили о мощном землетрясении в Калифорнии

Геофизики из Соединенных Штатов не исключают, что в самое ближайшее время в Калифорнии может произойти мощное землетрясение. Как передает replyua.net со ссылкой на Los Angeles Times, в районе разлома Сан-Андреас в последние дни стремительно нарастает активность, и на прошлой неделе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3, более того, они продолжались в течение суток, и сейсмологи уверяют, что это только начало.
Эпицентр землетрясения пришелся на самый сложный с сейсмической точки зрения район штата Калифорния. Эти подземные толчки, по мнению геофизиков, спровоцируют дополнительную активность Сан-Андреаса. По прогнозам сейсмологов, землетрясение может начаться в любое время – подземные толчки в Калифорнии фиксируют примерно раз в 150-200 лет, и сейчас наступил самый сложный период.
В Геологической службе США подчеркнули, что на прошлой неделе вероятность землетрясения магнитудой семь баллов достигала одного процента, однако в ближайшее время риск увеличится. Последний раз самые сильные подземные толчки (7,5 баллов) были зафиксированы в Сан-Хуан-Капистрано в 1812 году.
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