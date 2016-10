Трамп виправдовується щодо 18-річного ухилення від сплати податків

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Дональд Трамп відповів на інформацію про те, що він на протязі 18-ти років уникав від сплати податків. Про це він повідомив у своєму Твіттер-акаунті, відповідаючи на статтю видання The New York Times, розповідає агентство The Guardian, передає replyua.net «Я розбираюся у складних податкових законах США краще, ніж будь хто з попередніх кандидатів у президенти. І я єдиний, хто здатний їх виправити», - зробив скромне повідомлення Трамп. В той самий час, за інформацією від агентства Reuters, особистий радник Дональда Трампа, колишній голова міста Нью-Йорк Руді Джуліані сказав, що «блискуче рішення республіканця не платити податки показує його ділову завзятість та його розум в тому питанні, що плату податків можна звести до мінімуму».«Спираючись на сучасні податкові закони в Сполучених Штатах це абсолютно законне рішення. І якщо б Трамп продовжував би сплачувати податки, то він був би просто дурнем», - наголосив його радник. Як повідомлялося раніше, у The New York Times з’явилася інформація про те, що Дональд Трамп повідомив у своїх податкових деклараціях про отримані збитки в розмірі дещо більше 900 доларів. І це на протязі 18-ти років давало йому змогу уникати сплати деяких видів податків.