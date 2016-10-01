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Американцы начали подавать иски против саудитов

Американцы начали подавать иски против саудитов
После того, как Конгресс США отклонил вето Барака Обамы, граждане Соединенных Штатов, являющиеся родственниками жертв теракта 11 сентября, начали подавать иски в суд против Саудовской Аравии.

По информации replyua.net со ссылкой на Блумберг, первой американкой, подавшей иск против саудитов, стала Стефани Росс ДеСимон, супруг которой погиб во время теракта, произошедшего в Нью-Йорке в 2001 году. Американка подала иск уже через два дня после принятия Конгрессом Штатов законопроекта, разрешающего гражданам США подавать иск в суд против иностранных правительств, причастных к совершению терактов на территории США. Барак Обама был возмущен тем, что Конгресс отклонил его вето, и заявил, что принятие закона может испортить отношения между Штатами и Саудовской Аравией, которая является главным союзником США.

Иск в суд американка объяснила тем, что считает причастной Саудовскую Аравию к финансированию Усамы бин Ладена и его террористической группировки Аль-Каида. Женщина потребовала выплаты денежной компенсации от Саудовской Аравии. Эксперты считают, что исков против саудитов будет очень много.

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