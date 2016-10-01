Американцы начали подавать иски против саудитов

После того, как Конгресс США отклонил вето Барака Обамы, граждане Соединенных Штатов, являющиеся родственниками жертв теракта 11 сентября, начали подавать иски в суд против Саудовской Аравии.
По информации replyua.net со ссылкой на Блумберг, первой американкой, подавшей иск против саудитов, стала Стефани Росс ДеСимон, супруг которой погиб во время теракта, произошедшего в Нью-Йорке в 2001 году. Американка подала иск уже через два дня после принятия Конгрессом Штатов законопроекта, разрешающего гражданам США подавать иск в суд против иностранных правительств, причастных к совершению терактов на территории США. Барак Обама был возмущен тем, что Конгресс отклонил его вето, и заявил, что принятие закона может испортить отношения между Штатами и Саудовской Аравией, которая является главным союзником США.
Иск в суд американка объяснила тем, что считает причастной Саудовскую Аравию к финансированию Усамы бин Ладена и его террористической группировки Аль-Каида. Женщина потребовала выплаты денежной компенсации от Саудовской Аравии. Эксперты считают, что исков против саудитов будет очень много.
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