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Политолог: Трамп проиграл дебаты, но не выборы!

Политолог: Трамп проиграл дебаты, но не выборы!
Люди, которые внимательно следят за всеми предвыборными кампаниями, с уверенностью могут говорить о том, что первые дебаты вообще ничего не решают, и победитель дебатов становится известен намного позже, поэтому победа Клинтон на теледебатах – это пустой звук. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Александр Сушко, известный политолог и глава Института Евроатлантического сотрудничества.

По его словам, многие кандидаты, которые лидировали в рейтингах во время предвыборной кампании, а также во время дебатов, в итоге проигрывали президентские выборы. Сушко отмечает, что профессиональные эксперты не будут делать преждевременных выводов после победы Хиллари Клинтон на первых теледебатах, но, нужно отметить, что кандидат от демократов действительно выглядела увереннее своего оппонента, однако для сторонников Трампа – это мелочь, поскольку республиканец делает ставки совсем на другие вещи, ведь он является популистом и демагогом.

Трамп пытается дискредитировать своего оппонента и не вступает с Клинтон в идеологические споры. И если Трамп проиграл дебаты, отмечает политолог, это не значит, что он проиграет выборы в США. Клинтон более опытна, она более красноречива, уверенна в себе и компетентная во многих областях, но не факт, что такие качества демократки помогут ей победить 8 ноября, ведь речь идет о том, что большинству американцев надоело то, что происходит в стране, а Клинтон – это главный союзник действующего президента, но американцы хотят перемен.

Президентские выборы, считает Сушко, станут неким протестом, и что-то похожее уже было в Великобритании, когда народ проголосовал за выход страны из ЕС. Американцы пойдут и проголосуют за Трампа в знак протеста, и таким способом они покажут свое недовольство системой, поэтому угроза, что Трамп победит на выборах, по-прежнему сохраняется. По мнению эксперта, дебаты на рейтинги пока не влияют, и опросы в США еще не проводились, но и перелома в пользу Клинтон, которого многие ждали, тоже не случилось. Последние несколько недель Трамп стабильно набирал баллы, чего не скажешь о Клинтон, и ее победа на дебатах ничего не решила.

Сушко уверен, что Клинтон даже растеряла преимущество, которое было ощутимым еще два месяца назад. В то время неопределившиеся с выбором американцы склонялись в сторону демократки, однако через несколько недель шансы обоих кандидатов стали приблизительно равными, и даже после дебатов такая тенденция сохранилась. Также сохранилась и позитивная динамика Трампа, отмечает Сушко. Клинтон рассчитывает на теледебаты, и они являются ее главным инструментом, однако первого тура недостаточно, чтобы делать выводы.

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