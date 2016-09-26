Как избирательная кампания в США влияет на мировую политику?

Британское издание «Chatham House» сегодня сообщает о том, что президентская кампания в США привлекла внимание людей со всего мира. Ее влияние на мировую общественность огромно – она не только создает представление иностранцев об этой стране, но и показывает, какими будут возможности нового президента США в формировании внешней политики - об этом передает replyua.net.
Огромную роль в предвыборной борьбе имеют дебаты, которые состоятся сегодня – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп впервые вступят в прямую дискуссию. Как известно, разрыв между оппонентами составляет не более 4%, поэтому интерес к этому политическому событию весьма значителен. Для иностранцев дебаты не менее интересны, чем для граждан США – оба кандидата в президенты будут сегодня говорить о том, какими станут их внешнеполитические курсы. Именно дебаты закладывают основу отношения мировой общественности к американскому лидеру, причем в намного большей степени, чем все то, чтобы было сказано политиками до них.
Издание «Chatham House» провело опрос среди влиятельных иностранцев-жителей Южной Америки и стран постсоветского пространства о том, каким является их отношение к США и их лидерам. Мнения разделились, однако ответы в разных странах были похожими. Об американских властях большинство опрошенных высказывалось как о людях «наглых и высокомерных». По мнению многих, внешняя политика Клинтон не будет выделяться чем-то особенным, тем более таким, что может испортить в целом позитивное мнение об американском государстве. О Трампе у респондентов сложилось противоположное мнение – его намерения в отношении Восточной Европы сильно пугают многие европейские страны, однако вполне одобряются российской элитой. Не меньший резонанс в мире произвели заявления Трампа о его намерениях ввести тесты для мусульманских мигрантов, одобрении пыток и коллективного наказания.
«Chatham House» подчеркивает, что в этом случае следует учитывать один очень важный нюанс: большинство представителей иностранных элит не знают почти ничего о американской политической системе. При этом, если латиноамериканцы имеют более приближенное к реальности представление, то жители Российской Федерации и бывших стран СССР, особенно там, где механизмы демократии очень слабы, а у власти много лет пребывает один и тот же лидер, имеют абсолютно ошибочное мнение о возможностях президента США. Большинство россиян переоценивают значение высших эшелонов американской политической власти, полагая, что президент США принимает решения чуть ли не единолично. Именно поэтому, предвыборные дебаты имеют чуть ли не решающую роль в процессе формирования представления о кандидатах в президенты США и стране в целом.
Что же касается внутренней политики, как бы парадоксально это не звучало, но факт – многих представителей иностранных элит не менее сильно интересует и внутренняя политика США. Прежде всего речь идет о разрешенной в американском обществе дискриминации, что играет решающую роль в представлениях иностранцев о США. Оказывается, многих иностранцев волнуют многочисленные конфликты чернокожего населения страны с полицейскими, а также степень экономического неравенства. При этом мнение в отношении основных проблем американского общества сильно отличается у американцев и иностранцев – к примеру, граждане США давно решили, что законы о ношении оружия нужно ослабить, в то время как в остальном мире полагают, что их надо ужесточить.
Стоит отметить, что главной целевой аудиторией Хиллари Клинтон и Дональда Трампа являются американские граждане, однако политикам необходимо учитывать и международную аудиторию – все, что они скажут, будет иметь значения для всего мира.
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