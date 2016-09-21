Тарас Черновол: Отказ Трампа от встречи с Порошенко только на руку Украине

Политический эксперт считает, что несостоявшаяся встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко – это не трагедия, а окончательно определение того, кто есть кто и с кем Украине по пути. «Мы предложили. Это зафиксировано в дипломатии. Сигналы, месседжи имеют иногда гораздо большее значение, чем сами реальные потом действия», цитирует Черновола replyua.net.
«Что касается отказа от встречи с Петром Порошенко Трампа. Здесь есть один нюанс. Он с обеих сторон показывает немного разные подходы. Но, мне кажется, что здесь не то, что драматизировать, а здесь вообще не надо обращать на это внимание. С нашей стороны было бы очень плохо, если бы была заявка и состоялась встреча с Клинтон и не было бы предложения о встрече с Трампом. Если бы мы этого не сделали, то нам этого не забыли бы», – считает Черновол.
По его словам, то, что не состоялась встреча, то это можно расценивать, как определенная расхлябанность Трампа и его штаба. И они еще не знают тоже, о чем говорить, и как потом выходить из этого в изменении риторики Трампа по России. Ему нужно было бы что-то объяснять. Это сложно, особенно для Трампа. И поэтому в связи с этим эта встреча может и не состояться. Значение она имеет. Главное – зафиксирован факт, что украинская сторона предложила встречу, а американская сторона, республиканцев, это учла. А в среде Трампа достаточно много людей, которые являются друзьями Украины. В частности господин Маккейн. «Поэтому вообще я предлагал бы снизить градус со своими переживаниями. Так, Клинтон для нас понятна, с Клинтон нам легче, но Трамп будет менять многое, скажем, в отношениях с Европой. Для нас это определенный вызов. Но это гораздо больший вызов для Берлина, для Парижа, для других стран. И я не думаю, что это будет такой подарок для Путина, как сейчас пытается представить российская пропаганда. То есть выборы в Америке для Украины ситуацию в принципе не ухудшают. Они могут ее изменить», – резюмировал эксперт.
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