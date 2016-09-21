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Украинский глава встретился с Реджепом Эрдоганом

Украинский глава встретился с Реджепом Эрдоганом
В ходе своего визита в Соединенные Штаты Петр Порошенко уже успел провести встречи с Хиллари Клинтон и Джозефом Байденом, а несколько часов назад украинский глава провел переговоры с турецким коллегой. Как передает replyua.net, ссылаясь на Интерфакс-Украина, встреча двух лидеров прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как стало известно, в переговорах с Реджепом Эрдоганом, помимо Петра Порошенко, также приняли участие Валерий Чалый, украинский посол в Соединенных Штатах, Мустафа Джемилев, уполномоченный президента по вопросам крымских татар, Константин Елисеев, нардеп от Блока Порошенко, а также Павел Климкин, глава внешнеполитического ведомства Украины. В ходе встречи Реджеп Эрдоган заявил о том, что окажет всяческую поддержку Украине в том, что касается позиции Киева по вопросу аннексированного Крыма.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара никогда не признает присоединение полуострова к России, и это, несмотря на то, что недавно Турции удалось восстановить диалог с Кремлем. Во время переговоров Эрдоган и Порошенко договорились о заседании украино-турецкой группы по вопросам энергетики в ближайшее время.

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