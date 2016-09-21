Трамп отказался идти на встречу с Порошенко

После приезда в США Петр Порошенко планировал встретиться и с Хиллари Клинтон, и с Дональдом Трампом, однако удалось провести переговоры только с Клинтон, поскольку кандидат от республиканцев просто проигнорировал украинского президента. По информации replyua.net со ссылкой на Foreign Policy, Дональд Трамп даже не удосужился ответить на запрос о встрече со стороны украинского главы.
Издание сообщает, что президент Украины ранее отправил сразу два запроса – и Клинтон, и Трампу, и кандидат от демократов мгновенно отреагировала на просьбу Порошенко, после чего встретилась с ним, однако от представителей Дональда Трампа ответа до сих пор не поступило, и это свидетельствует о том, что миллиардер просто проигнорировал запрос. Впрочем, в издании подчеркнули, что Трамп не стал отвечать только по той причине, что всю эту неделю он будет отсутствовать в Нью-Йорке, где сейчас находится Порошенко.
Сейчас Трамп отправился в Северную Каролину, чтобы выступить перед своими сторонниками, после чего он поедет в Пенсильванию и Огайо, где собирается пробыть до конца текущей недели. Заседание Генассамблеи ООН завершится 26 сентября, после чего Порошенко вернется в Украину.
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