валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Трамп отказался идти на встречу с Порошенко

Трамп отказался идти на встречу с Порошенко
После приезда в США Петр Порошенко планировал встретиться и с Хиллари Клинтон, и с Дональдом Трампом, однако удалось провести переговоры только с Клинтон, поскольку кандидат от республиканцев просто проигнорировал украинского президента. По информации replyua.net со ссылкой на Foreign Policy, Дональд Трамп даже не удосужился ответить на запрос о встрече со стороны украинского главы.

Издание сообщает, что президент Украины ранее отправил сразу два запроса – и Клинтон, и Трампу, и кандидат от демократов мгновенно отреагировала на просьбу Порошенко, после чего встретилась с ним, однако от представителей Дональда Трампа ответа до сих пор не поступило, и это свидетельствует о том, что миллиардер просто проигнорировал запрос. Впрочем, в издании подчеркнули, что Трамп не стал отвечать только по той причине, что всю эту неделю он будет отсутствовать в Нью-Йорке, где сейчас находится Порошенко.

Сейчас Трамп отправился в Северную Каролину, чтобы выступить перед своими сторонниками, после чего он поедет в Пенсильванию и Огайо, где собирается пробыть до конца текущей недели. Заседание Генассамблеи ООН завершится 26 сентября, после чего Порошенко вернется в Украину.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
27534

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Ердоган заявив Порошенко про небажання визнавати Крим російським

Шевцова: из-за новой Госдумы Кремль окажется на дне

Житель Прикарпатья нашел бивень мамонта

Президент обещал в августе, Еврокомиссар обещает в октябре. Когда же на самом деле в украинцев будет «безвиз»?

Чернобыльская катастрофа скоро повторится, - ученые

Бюджет-2017: між мріями та реальністю

Отец Джоли рассказал о разводе дочери

Россия своими думскими выборами» похоже» запутала весь мир

Трамп отказался идти на встречу с Порошенко

Манн: анонс очень важных статей

Политические партии создают свои ветеранские союзы, – ветеран АТО

Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов

Канада отказала Украине в безвизовом режиме

Киевляне прекратили платить за электричество

Лукашенко выдвинул обвинение в адрес России

Портников: для России Крым стал настоящей западней

Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

Солнце уничтожит человечество через двести лет, - ученые

Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого

Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

 Новости за день