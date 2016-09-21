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Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов

Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов
Петр Порошенко, который сейчас находится в Соединенных Штатах, провел переговоры с Джо Байденом. Как передает replyua.net, ссылаясь на ТСН, после встречи украинский президент заявил о том, что США выдадут Украине один миллиард долларов кредитных гарантий. Такая договоренность была заключена во время встречи с вице-президентом Штатов, о чем украинский глава написал на своей странице в Твиттере.

Напомним, что ранее Петр Порошенко провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. В первую очередь, президент Украины поблагодарил Клинтон за четкую позицию в отношении Украины – за поддержание суверенитета и целостности страны. Кроме того, Порошенко заявил, что благодарен американскому политику за поддержку в проведении реформ в Украине.

Хиллари Клинтон отметила, что ей интересно узнавать о реформах, которые проводятся последние два года, и эта встреча дает возможность обсудить все изменения в Украине, которые власти сумели осуществить в рамках агрессии со стороны России. Отметим, что сегодня Петр Порошенко также встретился с Реджепом Эрдоганом.

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