Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов

Петр Порошенко, который сейчас находится в Соединенных Штатах, провел переговоры с Джо Байденом. Как передает replyua.net, ссылаясь на ТСН, после встречи украинский президент заявил о том, что США выдадут Украине один миллиард долларов кредитных гарантий. Такая договоренность была заключена во время встречи с вице-президентом Штатов, о чем украинский глава написал на своей странице в Твиттере.
Напомним, что ранее Петр Порошенко провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. В первую очередь, президент Украины поблагодарил Клинтон за четкую позицию в отношении Украины – за поддержание суверенитета и целостности страны. Кроме того, Порошенко заявил, что благодарен американскому политику за поддержку в проведении реформ в Украине.
Хиллари Клинтон отметила, что ей интересно узнавать о реформах, которые проводятся последние два года, и эта встреча дает возможность обсудить все изменения в Украине, которые власти сумели осуществить в рамках агрессии со стороны России. Отметим, что сегодня Петр Порошенко также встретился с Реджепом Эрдоганом.
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