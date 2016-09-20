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Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США

Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США
По мнению Павла Нусса, Украина оказывает прямое влияние на ход избирательной кампании в США. И дело не только в том, что коррупционные связи штаба Трампа с украинскими беглыми олигархами и политиками существенно подпортили рейтинг кандидата в президенты США от Республиканской партии – у обоих претендентов на президентское кресло прослеживается явная проукраинская риторика.

Как сообщает replyua.net, украинский блогер на своей странице в facebook пишет о том, что президентские выборы в США, которые состоятся чуть более, чем через месяц, являются уникальными – еще никогда Украина не оказывала такого сильного влияния на политические процессы в американском обществе. Нусс отмечает: «Спикеры офиса Трампа «прогнозируют» предоставление Украине летального вооружения после избрания, возможного избрания Дональда президентом». Также блогер добавляет: «Проукраинская риторика прослеживается и у Обамы, Байдена, Керри, а также Клинтон, симпатию к которой Украина уже не пытается скрыть».

Нусс подчеркивает, что встреча Петра Порошенко и Хиллари Клинтон имела «явный формат обоюдной солидарности», и Президент Украины «использовал этот контакт прямо по назначению: значительное расшире
ние трансатлантической солидарности военно-политической солидарности с Украиной».

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