Навіть республіканець Буш заявив, що голосуватиме за Клінтон

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Один із найвідоміших президентів-республіканців Сполучених штатів Америки Джордж Буш-старший визначився, кому віддасть свій голос на президентських виборах, які відбудуться в листопаді, - про це replyua.net інформує з посиланням на новинне агентство ВВС.Відповідне повідомлення було поширене племінницею екс-президента Кейтелін Кеннеді Таунсенд – вона заявила, що «дядечко пообіцяв голосувати за Гіларі» в своєму профілі в соціальній мережі Twitter. Офіс Буша-старшого поки-що поставився до інформації обережно, не підтвердивши, але і не заперечивши її. Якщо виявиться, що повідомлення Таунсенд правдиве, це означатиме, що четверо з п’яти нині живих екс-президентів підтримують кандидата від демократів. Наразі достовірно відомо, що сім’я Бушів не схвалила кандидатуру Трампа, з огляду на внутрішню конкуренцію в партії, яку він склав Джебу Бушу. Крім того, Джордж Буш-старший почав товаришувати з Біллом Клінтоном після того, як останній залишив президентський пост.Політичні оглядачі не надають великого значення позиції Буша. За їх словами, всі члени республіканської партії, які не схвалюють Трампа, вже встигли про це заявити і дистанціюватись від одіозного кандидата.