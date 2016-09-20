Встреча Порошенко и Клинтон

Находясь с визитом в США, украинский глава провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере сообщил Святослав Цеголко.
По словам пресс-секретаря президента Украины, в первую очередь, Петр Порошенко похвалил кандидата от Демократической партии за поддержку целостности и независимости Украины. Президент отметил, что для него крайне важна встреча с Клинтон, и он благодарен за четкую позицию, касающуюся суверенитета Украины. Кроме того, украинский глава оценил поддержку Клинтон при проведении реформ в Украине, которые начались около двух лет назад. Кандидат от демократов подчеркнула, что ей очень интересно знать о том, какие реформы уже провелись в Украине и какие только начинают проводить.
По словам Клинтон, встреча с украинским президентом дает возможность обсудить прогресс, а также изменения, которые происходят в Украине при том, что она находится под российским давлением. Напомним, что Порошенко вместе с супругой находится в США, чтобы принять участие в Генассамблее ООН. На полях ассамблеи украинский глава также должен провести переговоры с Бараком Обамой.
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