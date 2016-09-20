США вимагає від Росії пояснень

Речник зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Джон Кірбі заявив, що Державний департамент веде активну роботу задля продовження дії режиму припинення вогню в Сирії, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на ресурс Каспаров.ру.
Так, в своєму офіційному зверненні, оприлюдненому сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, дипломат зажадав пояснень від сирійського уряду та російської сторони, яка його підтримує, з приводу заяв про закінчення перемир’я. За словами представника Державного департаменту, Сполучені штати намагатимуться втриматись в рамках мирного процесу і закликають всі сторони конфлікту до діалогу.
Нагадаємо, перемир’я, про яке домовились в Женеві Джон Керрі та Сергій Лавров, не протрималось і тижня. Через численні порушення з обох сторін, як уряд під керівництвом чинного президента Башара аль-Асада, так і сторона опозиції заявили сьогодні про відмову від режиму припинення вогню. Офіційна влада звинувачує повстанців в тому, що вони вчинили більше трьох сотень обстрілів належних їм позицій. Представники опозиції, в свою чергу, повідомляють, що урядові війська перешкоджали отриманню гуманітарної допомоги мешканцями оточеного міста Алеппо.
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