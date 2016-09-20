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США вимагає від Росії пояснень

США вимагає від Росії пояснень
Речник зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Джон Кірбі заявив, що Державний департамент веде активну роботу задля продовження дії режиму припинення вогню в Сирії, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на ресурс Каспаров.ру.

Так, в своєму офіційному зверненні, оприлюдненому сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, дипломат зажадав пояснень від сирійського уряду та російської сторони, яка його підтримує, з приводу заяв про закінчення перемир’я. За словами представника Державного департаменту, Сполучені штати намагатимуться втриматись в рамках мирного процесу і закликають всі сторони конфлікту до діалогу.

Нагадаємо, перемир’я, про яке домовились в Женеві Джон Керрі та Сергій Лавров, не протрималось і тижня. Через численні порушення з обох сторін, як уряд під керівництвом чинного президента Башара аль-Асада, так і сторона опозиції заявили сьогодні про відмову від режиму припинення вогню. Офіційна влада звинувачує повстанців в тому, що вони вчинили більше трьох сотень обстрілів належних їм позицій. Представники опозиції, в свою чергу, повідомляють, що урядові війська перешкоджали отриманню гуманітарної допомоги мешканцями оточеного міста Алеппо.

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