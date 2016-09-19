Поліція затримала нью-йоркського терориста

Місцева поліція сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, затримала імовірного підозрюваного у виготовленні і розміщенні бомб на території Нью-Йорку та Нью-Джерсі, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, після тривалої перестрілки правоохоронці змогли заарештувати двадцятивосьмирічного американця афганського походження Ахмада Хана Рахамі. Його підозрюють в організації низки вибухів, які відбулись вчора та позавчора поблизу транспортних вузлів та в місцях особливого скупчення людей обох вищеназваних міст. Вранці у соціальних мережах було оприлюднено фото підозрюваного. Поки-що поліція не повідомляє, як саме «вийшла» на злочинця.
Нагадаємо, в Нью-Джерсі перед початком благодійного марафону відбувся вибух саморобного вибухового пристрою, який зловмисник залишив в урні для сміття. Тоді ніхто не постраждав. Інший вибух стався у Челсі (район Нью-Йорка) і спричинив поранення двадцяти дев’яти чоловік. Правоохоронці, проаналізувавши фрагменти вибухових пристроїв, дійшли висновку, що їх виготовлено однією і тією ж особою. Губернатор Нью-Йорка назвав ці інциденти терористичними актами та розпорядився посилити поліцейські патрулі.
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