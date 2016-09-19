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В США еще один мощный взрыв – подробности

В США еще один мощный взрыв – подробности
Рано утром, 19 сентября, в Нью-Джерси полицейскими было обнаружено взрывное устройство в одном из мусорных баков, однако при попытке его обезвредить произошел мощный взрыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала Элизабет.

Сотрудники полиции обнаружили в одном из мусорных баков взрывчатку и вызвали на место пиротехников. Они использовали робота-сапера, однако устройство взорвалось. В полиции Нью-Джерси пока отказываются от каких-либо комментариев, а также не сообщают о пострадавших. По словам Кристиана Болуажа, мэра городка Элизабет, в городе уже находили пять взрывных устройств, однако четыре из них удалось обезвредить. Напомним, что в Нью-Джерси произошел еще один взрыв двумя днями ранее. Он прогремел в субботу перед началом массового благотворительного марафона.

У властей США нет никаких доказательств причастности к этим взрывам террористических группировок. Еще один взрыв прогремел в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в результате которого пострадали 29 человек. Позже на Манхэттене нашли и второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

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