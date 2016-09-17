Шансы Клинтон на победу стремительно растут

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, предвыборная гонка в США становится все жестче, а «баталии» между политиками – все более походят на поле боевых действий.
Проект, в рамках которого еженедельно проводится опрос свыше 15 000 американцах во всех штатах США, показывает, что предвыборная борьба стала особенно «горячей» на нескольких традиционных полях сражений – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп борются за электорат Огайо, Пенсильвании и Флориды, имея в каждом из них почти равные шансы. Если бы выборы провели сегодня, то президентом Соединенных Штатов Америки стала бы Клинтон, получившая шестьдесят процентов голосов – об этом говорят данные соцопросов. На прошлой неделе ее шансы на победу оценивались аналитиками в 83%.
По социальным опросам, проведенным другими организациями, Хиллари все еще опережает Трампа на 4 процентных пункта - кандидат от Демократической партии США имеет 42% голосов избирателей, а Республиканской – 38%. Как известно, рейтинг Клинтон сильно упал из-за недавних проблем с ее здоровьем – она перенесла воспаление легких, однако сейчас она вновь восстановила лидерство. Исследования общественного мнения показали, что ее поддерживают социальные меньшинства, а также женщины и американцы, годовой доход которых превышает 75 000 долларов США. Сторонниками Трампа, согласно социальным опросам, являются белые, мужчины, пенсионеры и верующие, регулярно посещающие церковь.
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