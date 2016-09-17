валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Шансы Клинтон на победу стремительно растут

Шансы Клинтон на победу стремительно растут
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, предвыборная гонка в США становится все жестче, а «баталии» между политиками – все более походят на поле боевых действий.

Проект, в рамках которого еженедельно проводится опрос свыше 15 000 американцах во всех штатах США, показывает, что предвыборная борьба стала особенно «горячей» на нескольких традиционных полях сражений – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп борются за электорат Огайо, Пенсильвании и Флориды, имея в каждом из них почти равные шансы. Если бы выборы провели сегодня, то президентом Соединенных Штатов Америки стала бы Клинтон, получившая шестьдесят процентов голосов – об этом говорят данные соцопросов. На прошлой неделе ее шансы на победу оценивались аналитиками в 83%.

По социальным опросам, проведенным другими организациями, Хиллари все еще опережает Трампа на 4 процентных пункта - кандидат от Демократической партии США имеет 42% голосов избирателей, а Республиканской – 38%. Как известно, рейтинг Клинтон сильно упал из-за недавних проблем с ее здоровьем – она перенесла воспаление легких, однако сейчас она вновь восстановила лидерство. Исследования общественного мнения показали, что ее поддерживают социальные меньшинства, а также женщины и американцы, годовой доход которых превышает 75 000 долларов США. Сторонниками Трампа, согласно социальным опросам, являются белые, мужчины, пенсионеры и верующие, регулярно посещающие церковь.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
32520

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це

17 сен 2016
10427

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Израиль заявил о ракетном обстреле Голанских высот

У Росії отруїлась сотня курсантів

Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО

У Москві вже почались масові затримання

Шансы Клинтон на победу стремительно растут

Плагіат досяг рівня президентів

Блогер объснил, что надо делать жителям РФ, если их принуждают голосовать за "Единую Россию" (Видео)

Москва обурюється, що Вашингтон відмовляється з нею співпрацювати

В Бельгии провели первую эвтаназию ребенка

Нусс: Россия держит весь цивилизованный мир в дураках

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

США ведуть успішний наступ на бойовиків

Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Глубоководный горизонт

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота

Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою

Нужна «карманная» оппозиция – тогда вам к Путину – журналист

Що найголовніше у роботі Луценка?

Луценко прозвітував про роботу ГПУ

 Новости за день