Клинтон рассказала о болезни и выборах

Хиллари Клинтон впервые выступила публично перед избирателями после того, как ей стало плохо во время траурной церемонии, посвященной жертвам теракта 11 сентября. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, кандидат от Демократической партии сделала важное заявление о том, что ухудшение самочувствия помогло ей понять, ради чего все эти месяцы она участвует в предвыборной гонке, и ради чего она хочет стать президентом Соединенных Штатов.
По словам Клинтон, именно болезнь помогла понять, что она баллотируется ради тех людей, кто ежедневно работает, не покладая рук, чтобы содержать свои семьи, а также ради всех американцев, которые получили тяжелый удар, но потом все-таки смогли снова встать на ноги. Также кандидат подчеркнула, что ее здоровье идет на поправку, и в эти дни ей совершенно не хочется отдыхать, сидя дома.
Напомним, что 11 сентября Хиллари Клинтон начала терять сознание на траурной церемонии, и чуть позже врачи диагностировали пневмонию, однако Клинтон пробыла на больничном всего несколько дней и вновь вернулась в предвыборную гонку. Ранее ее врач подтвердила, что Клинтон здорова и может исполнять обязанности на посту президента США.
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