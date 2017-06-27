Вчені провели найбільше дослідження впливу недосипання на мозок

Канадські вчені почали проводити наймасштабніші на сьогоднішній день дослідження впливу нестачі сну на мозок людини. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Низка дослідників з Університету Західного Онтаріо закликає добровольців з усього світу пройти в інтернеті серію пізнавальних тестів. За допомогою спеціально розроблених комп'ютерних програм бажаючі можуть оцінити свої навички логіки, розуміння мови і прийняття рішень. Очолює дослідження британський професор-нейролог Едріан Оуен, який працює в Інституті мозку і свідомості в Університеті Західного Онтаріо.
«Нам всім знайомі відчуття, які виникають під час нестачі сну, але ми мало знаємо про те, як така нестача впливає на мозок, - пояснює професор Оуен. - Ми ж хочемо з'ясувати, як це впливає на пізнавальні здібності, пам'ять і здатність до концентрації ». В ході досліджень вчені хочуть з'ясувати, як будуть відрізнятися когнітивні показники у людей в залежності від того, скільки їм було відведено на сон.
Цілком очевидно, що потреби в сні у кожної людини різні, проте якщо дослідникам вдасться набрати достатню кількість добровольців, вони зможуть визначити середньостатистичне кількість годин сну, необхідного для оптимальної роботи мозку. Тести, які пропонують автори дослідження, можна проходити на звичайних комп'ютерах, планшетах і навіть смартфонах: