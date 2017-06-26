Експерти NASA володіють доказами існування інопланетян – хакери

Представники хакерської групи Anonymous стверджують, що Космічне агентство NASA знаходиться в кроці від того, щоб оголосити про існування позаземного життя. Як інформує replyua.net, про це заявили представники хакерської групи Anonymous, посилаючись на виступ професора Томаса Зурбухена на одній з останніх нарад Комітету США з науки, космосу і технології, пише Science Alert. За їхніми даними, професор, виступаючи перед колегами, заявив, що «розкриття інформації про інопланетян необхідне, бо неминуче».
«Беручи до уваги все різні види діяльності і місії, які спеціально шукають докази чужого життя, ми знаходимося на межі створення одного з найглибших, безпрецедентних відкриттів в історії», - сказав Зурбухен під час слухань. «Все вказує на те, що над нами щось відбувається. Судячи з потоку бюджетних коштів, які вкладаються в нові ініціативи NASA, політики щось приховують », - йдеться в заяві Anonymous.
Раніше вчені створили 3D-моделі позаземних форм життя, які можуть мешкати на планетах системи TRAPPIST-1, виявлених NASA в сусідній системі. Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами дослідників, червоні карликові зірки могли дати досить тепла, щоб на прилеглих планетах могла виникнути і розвиватися життя.