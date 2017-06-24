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Вчені визначили несподівану причину головного болю та алергії

Вчені визначили несподівану причину головного болю та алергії
Незрозумілий головний біль, алергія та інші дивні проблеми зі здоров'ям, які відчувають люди під час перебування в певних будівлях, можуть викликати цвілеві гриби, які виділяють мікотоксини, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Applied and Environmental Microbiology, передає replyua.net. Деякі подібні випадки задокументували медики, явище назвали «синдромом хворого будинку».

Жан-Дені Баллі разом з колегами експериментував над грибами Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor і Stachybotrys chartarum. Іноді вони ростуть в житло, наприклад на шпалерах. Вчені хотіли зрозуміти механізм розмноження цих грибів і то, чому вони переходять з природного середовища існування в будівлі.

Вчені створили імітатор квартири зі спорами цвілевих грибів, також змоделювали роботу кондиціонера і систем вентиляції. Повітря «квартири» проаналізували на предмет наявності там продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. Експеримент показав, що крім спор цвілі в повітрі було безліч мікотоксинів. Це отруйні речовини, деякі з яких при потраплянні в легені і на шкіру призводять до тяжких отруєнь або алергічних реакцій. Відомо також, що після потрапляння мікотоксинів в корм у тварин слабшає імунітет, а в низці випадків можливий навіть смертельний результат.
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