Вчені визначили несподівану причину головного болю та алергії

Незрозумілий головний біль, алергія та інші дивні проблеми зі здоров'ям, які відчувають люди під час перебування в певних будівлях, можуть викликати цвілеві гриби, які виділяють мікотоксини, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Applied and Environmental Microbiology, передає replyua.net. Деякі подібні випадки задокументували медики, явище назвали «синдромом хворого будинку».
Жан-Дені Баллі разом з колегами експериментував над грибами Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor і Stachybotrys chartarum. Іноді вони ростуть в житло, наприклад на шпалерах. Вчені хотіли зрозуміти механізм розмноження цих грибів і то, чому вони переходять з природного середовища існування в будівлі.
Вчені створили імітатор квартири зі спорами цвілевих грибів, також змоделювали роботу кондиціонера і систем вентиляції. Повітря «квартири» проаналізували на предмет наявності там продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. Експеримент показав, що крім спор цвілі в повітрі було безліч мікотоксинів. Це отруйні речовини, деякі з яких при потраплянні в легені і на шкіру призводять до тяжких отруєнь або алергічних реакцій. Відомо також, що після потрапляння мікотоксинів в корм у тварин слабшає імунітет, а в низці випадків можливий навіть смертельний результат.