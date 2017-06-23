Вчені знайшли «десяту планету»

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Ймовірно, астрономи знайшли десяту планету Сонячної системи. Про її параметри розповідає журнал «New Scientist», - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали видання «Тиждень».За словами астрономів, планета, яку вони знайшли спостерігаючи за поясом Койпера, за розміром приблизно така як Марс. Всі інші параметри можуть істотно відрізнятись, адже космічне тіло знаходиться майже на краю Сонячної системи. Дослідження почалось з припущення, що на відстані п’ятдесяти астрономічних одиниць від Сонця може знаходитись до цього невідома планета, яка своїм гравітаційним полем впливає на орбіти малих космічних тіл з поясу Койпера. На думку астрономів, теперішнє місцезнаходження планети – результат так званого «космічного більярду», за часів формування Сонячної системи вона знаходилась набагато ближче до центру.Тим не менш, фактично іменувати планету десятою можна лише за умови, що буде підтверджено існування дев’ятої. Нагадаємо, науковці вважають, що вона знаходиться на орбіті з періодом приблизно п’ятнадцять тисяч років, а її маса вдесятеро перевищує земну. Ця планета має наближатись до Сонця на двісті астрономічних одиниць і віддалятись на шістсот – тисячу двісті астрономічних одиниць.