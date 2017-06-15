Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Дослідниками було виявлене раніше втрачене восьме диво світу - місце знаменитих білих і рожевих терас «Отукапуарангі» в Новій Зеландії, інформує replyua.net. Про це повідомили новозеландські вчені Рекс Банн і Саша Холден, передає The National Geographic. «Отукапуарангі» представляє собою великі тераси, які складаються з білих і рожевих каскадних порід, однак після виверження в1886 році вулкану Таравера вулканічний попіл опустився в озеро Ротомахана, тимчасово заповнивши його і покривши знамениті тераси.
Минулого року завершилося 5-річне дослідження, в якому вчені, використовуючи підводні гідролокатори, зйомки і фотографії, прийшли до висновку, що тераси були повністю зруйновані під час виверження. Однак Банн і Холден кажуть, що торішній висновок могло бути засноване на 130-річної неправильної картографічної інформації.
На їхню думку, тераси не минулися. Вчені заявили, що використовуючи щоденник 1859 року картографа Фердинанда фон Хохстеттера, вони знайшли тераси на 9-15 метрів нижче берега сучасного озера Ротомахана. Раніше астрономи з Іспанії, Швейцарії та Італії виявила потенційно населену суперземлю. Планета розташована в зоні населеності материнської зірки на відстані 21 світлових років від Землі.