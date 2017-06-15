валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу
Дослідниками було виявлене раніше втрачене восьме диво світу - місце знаменитих білих і рожевих терас «Отукапуарангі» в Новій Зеландії, інформує replyua.net. Про це повідомили новозеландські вчені Рекс Банн і Саша Холден, передає The National Geographic. «Отукапуарангі» представляє собою великі тераси, які складаються з білих і рожевих каскадних порід, однак після виверження в1886 році вулкану Таравера вулканічний попіл опустився в озеро Ротомахана, тимчасово заповнивши його і покривши знамениті тераси.

Минулого року завершилося 5-річне дослідження, в якому вчені, використовуючи підводні гідролокатори, зйомки і фотографії, прийшли до висновку, що тераси були повністю зруйновані під час виверження. Однак Банн і Холден кажуть, що торішній висновок могло бути засноване на 130-річної неправильної картографічної інформації.

На їхню думку, тераси не минулися. Вчені заявили, що використовуючи щоденник 1859 року картографа Фердинанда фон Хохстеттера, вони знайшли тераси на 9-15 метрів нижче берега сучасного озера Ротомахана. Раніше астрономи з Іспанії, Швейцарії та Італії виявила потенційно населену суперземлю. Планета розташована в зоні населеності материнської зірки на відстані 21 світлових років від Землі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
9737

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

14 июн 2017
8970

Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым

Последние новости

З Києва почне ходити «потяг 5 столиць»

Смерть жанру – політолог про пряму лінію Путіна

В Україні почали працювати поліцейські детективи

Науковці знайшли раніше втрачене восьме диво світу

Санкціями США передбачалася зупинка «Північного потоку – 2», однак його встигли профінансувати

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Тіллерсон зробив дуже небезпечну заяву про альтернативу Мінським домовленостям – WSJ

Австрія та Німеччина засудили нові санкції США проти Росії

Муждабаєв: українцям і росіянам не зрозуміти одне одного

Раздіховський: Путіну набридла гра у війну, він вирішив забути про «Л/ДНР»

Чорновол стверджує, що підозрюваного у її побитті вбили в СІЗО

В ОУН відповіли на слова Путіна про батька Медведчука

Афанасьєв: Росія тепер остаточно дно

Роумінг та вартість навчання: у МЗС анонсували теми наступних переговорів з ЄС

В Укрзалізниці виділили 100 млн. грн. для придбання неякісних запчастин

Політолог розкрив важливі факти про зустріч Порошенка і Трампа

Це найбільше в американській історії «полювання на відьом» - Трамп

У ЄС продовжили антиросійські санкції

Політолог визначив основні цілі зустрічі Порошенка з Трампом

Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

 Новости за день