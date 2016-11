Дієтологи виявили, що яйця рятують від інсульту

Раніше не вивчену корисну властивість курячих яєць описала група фахівців із США . Як стверджують автори нового дослідження, одне яйце в день зменшує ризик виникнення інсульту. При цьому будь-якого впливу цього продукту на розвиток ішемічної хвороби серця вчені не виявили, інформує replyua.net Дієтологи узагальнили результати безлічі досліджень, присвячених взаємозв'язку між вживанням яєць і серцево-судинними захворюваннями. Дослідження ці проводилися в період з 1982 по 2015 роки, в сукупності в них взяли участь сотні тисяч осіб.Між кількістю споживаних курячих яєць і ймовірністю ішемічної хвороби серця дослідники яскраво вираженої кореляції не знайшли. У той же час, дієтологи виявили, що серед людей, які з'їдають одне яйце в день, ризик інсульту був нижче на 12 відсотків.При цьому фахівці поки не можуть з упевненістю сказати, чим саме можна пояснити отримані ними результати. Як одне з припущень вчені висувають думку, що яйця можуть бути багаті білками, корисними для нормалізації кров'яного тиску і, як наслідок, запобігання інсульту.Вчені нагадують, що інсульт є однією з провідних причин смерті в світі – зокрема, в США він, за статистикою, знаходиться на п'ятому місці. Своє дослідження фахівці опублікували в науковому виданні Journal of the American College of Nutrition.Нещодавно інша група вчених виявила, що у дітей, які вперше спробували курячі яйця у віці від чотирьох до шести місяців, алергія на даний продукт у них розвивалася на 40 відсотків рідше, ніж у тих, хто вперше з'їв яйце пізніше.