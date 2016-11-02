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Дієтологи виявили, що яйця рятують від інсульту

Дієтологи виявили, що яйця рятують від інсульту
Раніше не вивчену корисну властивість курячих яєць описала група фахівців із США. Як стверджують автори нового дослідження, одне яйце в день зменшує ризик виникнення інсульту. При цьому будь-якого впливу цього продукту на розвиток ішемічної хвороби серця вчені не виявили, інформує replyua.net.

Дієтологи узагальнили результати безлічі досліджень, присвячених взаємозв'язку між вживанням яєць і серцево-судинними захворюваннями. Дослідження ці проводилися в період з 1982 по 2015 роки, в сукупності в них взяли участь сотні тисяч осіб.

Між кількістю споживаних курячих яєць і ймовірністю ішемічної хвороби серця дослідники яскраво вираженої кореляції не знайшли. У той же час, дієтологи виявили, що серед людей, які з'їдають одне яйце в день, ризик інсульту був нижче на 12 відсотків.

При цьому фахівці поки не можуть з упевненістю сказати, чим саме можна пояснити отримані ними результати. Як одне з припущень вчені висувають думку, що яйця можуть бути багаті білками, корисними для нормалізації кров'яного тиску і, як наслідок, запобігання інсульту.

Вчені нагадують, що інсульт є однією з провідних причин смерті в світі – зокрема, в США він, за статистикою, знаходиться на п'ятому місці. Своє дослідження фахівці опублікували в науковому виданні Journal of the American College of Nutrition.

Нещодавно інша група вчених виявила, що у дітей, які вперше спробували курячі яйця у віці від чотирьох до шести місяців, алергія на даний продукт у них розвивалася на 40 відсотків рідше, ніж у тих, хто вперше з'їв яйце пізніше.

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