Вчені проголосили тарганів рятівниками світу

Їх екологічну важливість фахівці визнали колосальною. З п'яти тисяч відомих науці видів тарганів лише 30 здатні нашкодити людині, в той час як безліч інших приносить величезну користь природі і людям. Заступитися за комах, до яких обиватель рідко відчуває симпатію, вирішив зоолог Джордж Беккалоні з лондонського Музею природознавства, інформує replyua.net.
За словами вченого, різні таргани живуть на всіх континентах, за винятком Антарктиди, і їх можна зустріти в найрізноманітніших кліматичних зонах, від лісів до пустель. Особливо велике розмаїття цих комах в тропічних широтах, де постійно підтримується висока температура, передає «Бі-бі-сі». Однак пристосуватися ці комахи здатні навіть до досить екстремальних умов – наприклад, один з видів живе на горі Еверест на висоті понад п'ять тисяч метрів над рівнем моря. Цим обумовлений той факт, що таргани різних видів значною мірою різняться між собою.
Втім, Беккалоні зосереджується не тільки на «живучості» тарганів, про яку далеким від науки людям часто відомо, і не тільки на їхній розмаїтості, про яку більшість знає не так багато, але і на тому, що часто ці комахи мають колосальну екологічну важливістю . Крім того, що таргани нерідко самі по собі є їжею тварин і часом навіть людини, вони поїдають органічні матеріали, такі як опале листя або кору дерев, і перетворюють їх в цінні поживні речовини для інших організмів. Для прикладу учений наводить гігантського таргана-носорога, який мешкає в Австралії, довжина тіла комахи досягає 8 сантиметрів, а вага – більше 30 грам, що більш ніж солідно для комах. Хоча таке «велика» істота зовні може здатися небезпечною для людини, насправді вона, як і більш ніж 99 відсотків усіх видів тарганів на Землі, ніякої загрози людям не представляє.
Зоолог також спростував популярний міф, що таргани зможуть без видимих труднощів пережити ядерний вибух. Як виявилося, смертельна для них доза випромінювання в п'ять разів вище, ніж для людини, і серед комах такий результат є одним з найнижчих.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter