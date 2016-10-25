валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Генетики з’ясували, чому не всі люди відчувають бадьорість після кави

Генетики з’ясували, чому не всі люди відчувають бадьорість після кави
Одну з ключових ролей в цьому грає ген CYP2A6. Відомо, що одні люди можуть випити кави на ніч і спокійно заснути, в той час як іншим всього лише однієї чашки цього напою буде досить, щоб не заснути, навіть, якщо тільки що вони відчували сильну втому. Фахівці з Північно-Західного університету в Чикаго з'ясували, що головною причиною цього є відмінності на генетичному рівні, що впливають на особливості метаболізму, інформує replyua.net.

До недавнього часу деякі фахівці вважали, що різна реакція на каву може пояснюватися не стільки різницею між людьми, скільки різницею між сортами кави і способів її приготування. Однак дослідження за участю 10 тисяч європейців показало, що кава одного і того ж сорту може прискорювати метаболізм у одних людей і, навпаки, уповільнювати у інших.

Фахівці перевірили низку раніше проведених досліджень і переконалися, що на пристрасть людини до кави впливають такі гени, як BDNF і SLC6A4, які можуть відповідати за зв'язок між кавою і механізмом винагороди, GCKR і MLXIPL, які пов'язані з засвоєнням організмом жирів і вуглеводів, PDSS2, імовірно регулює швидкість засвоєння безпосередньо кави, а також AHR, CYP1A2, POR і ABCG2. Крім цього, в ході дослідження вченим вдалося виявити ще один ген, різні варіації якого можуть зумовити те, як на людину впливає кава. Це ген CYP2A6, про який раніше було відомо, що він впливає на сприйняття організмом нікотину і звичку курити.

Отримані дані, як вважають вчені, дозволять краще розібратися в тому, як кава впливає на здоров'я. На сьогоднішній день існує безліч суперечливих досліджень, що демонструють як позитивні, так і негативні аспекти такого впливу, і скласти з них якусь цілісну картину досить непросто. Результати нового дослідження опубліковані в науковому журналі Human Molecular Genetics.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
15558

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
12739

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Украинские аграрии наращивают экспорт продукции

Генетики з’ясували, чому не всі люди відчувають бадьорість після кави

В Черном море найдено кладбище старинных кораблей

Блогер раскрыл секреты, как бизнесмены беспрепятственно сотрудничают с ДНР

Олещук: когда произойдет отвод войск из Дебальцево?

Политолог: в РФ боятся свидетелей, которые могут заговорить об атаке на Боинг

Альтернативы Порошенко нет, а запасной вариант есть - блогер

Керри раскритиковал Лаврова за возобновление бомбардировок Алеппо

Ученые открыли новый вид членистоногих с несколькими половыми органами

Манн: Бальчуну предстоит совершить невозможное

В 2030 году на Земле начнется ледниковый период, - ученые

Гиви прокомментировал свой «побег» с Донбасса

Пять государств присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций

Пономарь: нефтяные ножи для России

Манн: от исхода выборов в США зависит судьба всего мира

В Сербии задержалы 20 человек, пытавшихся сорвать парламентские выборы в Черногории

Новая холодная война - бич для всей Евразии, - итальянские СМИ

Министерство внутренних дел Чехии будет бороться с российской пропагандой

В Крыму проблемы с теплоснабжением и электроснабжением

В крымской тюрьме уже два года незаконно держат жителя Ивано-Франковска

 Новости за день