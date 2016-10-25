Генетики з’ясували, чому не всі люди відчувають бадьорість після кави

Одну з ключових ролей в цьому грає ген CYP2A6. Відомо, що одні люди можуть випити кави на ніч і спокійно заснути, в той час як іншим всього лише однієї чашки цього напою буде досить, щоб не заснути, навіть, якщо тільки що вони відчували сильну втому. Фахівці з Північно-Західного університету в Чикаго з'ясували, що головною причиною цього є відмінності на генетичному рівні, що впливають на особливості метаболізму, інформує replyua.net.
До недавнього часу деякі фахівці вважали, що різна реакція на каву може пояснюватися не стільки різницею між людьми, скільки різницею між сортами кави і способів її приготування. Однак дослідження за участю 10 тисяч європейців показало, що кава одного і того ж сорту може прискорювати метаболізм у одних людей і, навпаки, уповільнювати у інших.
Фахівці перевірили низку раніше проведених досліджень і переконалися, що на пристрасть людини до кави впливають такі гени, як BDNF і SLC6A4, які можуть відповідати за зв'язок між кавою і механізмом винагороди, GCKR і MLXIPL, які пов'язані з засвоєнням організмом жирів і вуглеводів, PDSS2, імовірно регулює швидкість засвоєння безпосередньо кави, а також AHR, CYP1A2, POR і ABCG2. Крім цього, в ході дослідження вченим вдалося виявити ще один ген, різні варіації якого можуть зумовити те, як на людину впливає кава. Це ген CYP2A6, про який раніше було відомо, що він впливає на сприйняття організмом нікотину і звичку курити.
Отримані дані, як вважають вчені, дозволять краще розібратися в тому, як кава впливає на здоров'я. На сьогоднішній день існує безліч суперечливих досліджень, що демонструють як позитивні, так і негативні аспекти такого впливу, і скласти з них якусь цілісну картину досить непросто. Результати нового дослідження опубліковані в науковому журналі Human Molecular Genetics.
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