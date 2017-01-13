Українці залишилися без права вибору - правозахисник

Віце-президент міжнародної організації «Freedom House» Роберт Герман заявив, що заборона на трансляцію на території України російського телеканалу «Дождь» являється проявом цензури та відкритим цинізмом. Про це повідомляє прес-центр вищезазначеної правової організації, передає replyua.net.
«Українська влада, використовуючи цензуру, заборонила російському телеканалу «Дождь» транслювати на території України. А це у свою чергу обмежує доступ громадян України до набуття власної, не нав’язаної точки зору», - зазначив Герман. На його думку, українцям зараз як ніколи потрібен вісник, який розповідає про реальні події, які сьогодні відбуваються в Російській Федерації. «Оскільки частину території України вже протягом кількох років в окупації тримає Росія, то дуже важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій, які насправді відбуваються в РФ. «Дождь» - це один з небагатьох російських засобів масової інформації, який зберіг свою незалежність», - зауважив він.
Як повідомлялося раніше, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України заборонила трансляцію російського телевізійного каналу «Дождь» у зв’язку з посяганням на територіальну цілісність та незалежність України. Даний канал називає Крим територією РФ.