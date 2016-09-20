Х-Фактор 7 сезон в Украине

Каждый год шоу «Х-Фактор» наглядно показывает, что Украина полна талантливых людей. Совсем неважно где проживают участники, в столице или маленьком поселке, шанс попасть на передачу есть у каждого. Здесь не играют роли ни возраст, ни национальность, самое главное это умение петь и удивлять. Кто-то хочет просто попробовать себя в роли артиста, ни имея никаких больших целей а кто-то настроен серьезно стать популярным и прославиться благодаря «Х-Фактору».
Совсем необязательно иметь музыкальное образование. Конкурсант может работать поваром, слесарем или машинистом, быть школьник или пенсионером, это не важно, главное это умение петь. Всех участников ждет разная учесть, одни не пройдут и кастинга, другие вылетят в самом начале шоу, а кто-то благодаря этому конкурсу может быть замечен продюсером и стать настоящей звездой. Все участники будут проходить тщательнейший отбор и в результате останутся только лучшие из лучших. Некоторые из участников имеет просто колоссальные вокальные данные, другие могут заставить смеяться жюри благодаря своему артистизму и искрометному выступлениею а кто-то может наоборот вызвать слезы – задевая самые тонкие ноты человеческой души. В конечном итоге, победитель окажется только один.
Шоу «Х-фактор» вот уже многие годы является мега популярным и не сдает свои позиции, потому что над ним работают профессионалы самого высоко класса. В качестве телеведущих будет неподражаемая Оксана Марченко, а так же добавиться новый ведущий Андрей Бедняков. Неожиданной новостью в 7 сезоне также стало изменение сразу всего состава жюри. Все новые судьи являются очень успешными музыкантами, настоящими профессионалами своего дела, людьми которые достигли высот шоу-бизнеса, в их состав вошли:
Юлия Санина
Родители Юлии музыканты, а впервые на большую сцену она вступила в 3 года. Является участницей и одним из основателей группы The Hardkiss, которая получила 5 статуэток премии Yuna. Выступала на одной сцене с музыкальными группами мирового уровня, такими как Red Hot Chili Peppers, Hurts. В составе группы The Hardkiss заняла второе место на Евровидении. Заявила, что на кастинге будет особое внимание уделять «драйвовым» и энергичным артистом которые могут прокачать зал на максимум.
Антон Савлепов
Родился в небольшом поселке Ковшаровка, с самого детства увлекался музыкой, его кумиров был Майкл Джексон. Являеться участником популярной украинской группы Quest Pistols получившей премию на MTV Ukranian Music Awards - дебют года, а также множество других наград в области шоу бизнеса. Снимается в кино, пока что только в эпизодических ролях. Рассказал, что его мечта воплотилась благодаря такому же шоу талантов, и на этом телепроекте он хочет помогать другим начинающим артистам добиться профессиональных успехов.
Андрей Данилко
Андрей Данилко – телеведущий, режиссер, актер, сценарист, продюсер, артист, композитор. Начиная с 1993 года выступал в образе Верки Сердюки – который и принес ему международную славу и популярность. Участник «Евровидения», занял второе место в Хельсинки с песней «Dancing Lasha Tumbai», а одно из британских изданий даже назвало его выступление лучшим, из тех , которые не победили на "Евровидении".
Константин Меладзе
Контантин Меладзе – композитор, музыкальный продюсер, родной брат певца Валерия Меладазе. Вдвоем они смогли добиться огромных успехов в музыкальной карьере, и получили признание миллионов поклонников. Является продюсером популярной группы «Виагра», принесшую ему широкую известность не только на Украине, но и в России. Также написал песни для многих популярных российских и украинских артистов.
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