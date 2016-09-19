Мастер Шеф 6 новый сезон

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Предлагаем вашему вниманию набирающее всё большие обороты развлекательное кулинарное шоу Мастер Шеф. Это реалити было создано для любителей хорошо покушать и гурманов произведений искусства кулинарии. Правила в 6 сезоне стали более жёсткими, поскольку желающих принять участие в проекте огромное количество. Теперь проходящие кастинг участники стоят перед задачей удивить известное жюри приготовлением вкуснейшего блюза за 40 минут.Тому умельцу, у которого получится удивить своим приготовлением двух членов жюри достаётся шанс пройти в следующую часть программы. Настоящее соревнование по созданию вкусовых шедевров начинается с одевания белого фартука, каждый участник стремится стать лучшим и выдать эксклюзивный результат, манипулируя вкусовыми ингредиентами как фокусник. Качество созданных блюд является главным критерием для оценки жюри. Участники чувствуют накал страстей до момента вынесения вердикта о том, кто же станет лучшим мастером по созданию вкусовых шедевров. Шестой сезон будет изобиловать оригинальными конкурсами с неожиданными задачами. У каждого участника появляется шанс приобрести опыт приготовления разных блюд с посвящением в тайны его создания.Кулинарное шоу «Мастер Шеф» является самым популярным у любителей реалити-шоу украинского телевидения. Начина с 2011 года данная популярная передача радует своих поклонников, став легендарным телевизионным продуктом. Начиная с сентября 2016 года стартовал шестой сезон, который будет продолжать радовать своих телезрителей.Проект стартует с 20-ю участниками, которые стараются изо всех сил доказать, что каждый из них является лучшим в приготовлении изысканных блюд. Разумеется, получение титула лучшего повара страны, является колоссальным стимулом прилагать возможные и невозможные усилия и сноровку, доставая из багажа знаний новые находки по технологии приготовления блюд. Помимо этого звания, победитель обретает возможность получить значительный денежный приз и подарок в виде прохождения обучения в кулинарной школе Парижа.Однако до главного приза нужно ещё дойти сквозь отбор на кастинге, где судить будут строго и придирчиво. Что бы обрести возможность участия в конкурсе, претенденты будут раскрывать свои исключительные возможности с лучшими творениями, по их мнению, обязанными произвести впечатление на судейство конкурса. Профессиональное жюри является искушённым в дегустации различных блюд поэтому чтобы удивить его, нужно будет максимально постараться и иметь в запасе действительно необычную рецептуру по созданию блюд. После отбора в шоу страсти будут только накаляться. Двадцать участников будут выворачиваться на изнанку, чтобы выделить своё блюдо среди прочих. Если только конкурсант ошибётся, недосолит, пересолит или переперчит блюдо, то сразу покидает проект без шанса реабилитации. Атмосфера проекта, несмотря на яростное соперничество является очень привлекательной и дружеской, поскольку удовольствие от процесса участия в интересной передаче ни с чем не сравнится.«Мастер Шеф» в 6 сезоне порадует вас копилкой новых рецептов с оригинальным использованием ингредиентов, которое вы сможете взять на вооружение для реализации на своей кухне. Данное шоу является таким же популярным, как и в Украине, во всём мире. Многие страны показывают на своих национальных каналах это шоу с участием своих граждан, которые соревнуются в искусстве приготовления сказочно вкусных блюд. В шестом сезоне оценивать приготовленные шедевры будет колумбиец Эктор Хименес-Браво, Татьяна Литвинова телеведущая, а так же Сергей Калинин, ставший в этом сезоне новым экспертом.