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Россияне требуют «убрать» Шнурова с пропагандистского канала

Россияне требуют «убрать» Шнурова с пропагандистского канала
Православные россияне, живущие в Новосибирске, потребовали отстранения Сергея Шнурова от работы на Первом канале. Как передает replyua.net, активисты требуют, чтобы лидер группы «Ленинград» ушел из программы «Про любовь», которую Шнуров ведет вместе с Софико Шеварнадзе.

Константин Эрнст, генеральный директор пропагандистского канала, получил письмо от активистов из Новосибирска. В письме говорится о том, что Константин Эрнст должен стать более разборчивым в том, что касается подбора сотрудников телеканала и гостей различных программ, поскольку телевидение является отражением культурных ценностей, и оно должно нести в себе государственную культурную политику. Авторство послания за активистом Юрием Задоем, который призывает генерального директора уволить Шнурова, поскольку тот не является персоной, которая могла бы научить россиян правильному образу жизни.

Активист отмечает, что Шнуров пропагандирует алкоголизм, курение, а также использует матерные слова в своих песнях. Более того, активисты Новосибирска считают, что музыканта необходимо привлечь к уголовной ответственности за публичное использование матерных выражений.

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